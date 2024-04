Ladri in azione in un'officina e in un appartamento: due colpi in poche ore

La polizia, con la squadra mobile, ha avviato le indagini per due furti andati a segno nella giornata di venerdì 19 aprile 2024, in entrambi i casi durante il pomeriggio.

Nel primo caso i poliziotti sono intervenuti in via Renata Bianchi, nella zona di Campi. I ladri si sono introdotti in un'officina e hanno rubato rame per un valore totale di circa 4mila euro. Secondo episodio in via Gropallo. I topi d'appartamento hanno colpito in centro e hanno portato via materiale elettronico del valore di circa 3.500 euro.

Paura nella notte: svegliato dai rumori trova un ladro dalla finestra

Diversi i casi di furti in appartamento negli ultimi giorni: a Quinto un uomo è stato svegliato dai rumori e ha messo in fuga un ladro che cercava di forzare una persiana, in Valpolcevera sono state invece denunciate tre persone che sono state notate mentre cercavano di entrare in una casa a San Biagio. Colpo da diecimila euro a Marassi la settimana scorsa e infine quattro arresti della polizia, che ha sgominato una banda attiva ad Albaro.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp