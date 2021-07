Tenta l'ennesimo furto da Unieuro, arrestato

Intorno alle 16 di lunedì 19 luglio 2021 un 45enne genovese è entrato all’interno del negozio Unieuro di via Renata Bianchi e, dopo aver nascosto all’interno di uno zaino due power-bank e un rasoio per un valore complessivo di circa 120 euro, ha poi cercato di uscire senza pagare.

Un addetto alla sicurezza, che aveva riconosciuto il 45enne come l’autore di altri furti commessi sempre nel suo negozio, lo ha seguito e fermato alle casse per poi chiamare la polizia. Gli agenti di una volante dell'ufficio prevenzione generale, intervenuti rapidamente in soccorso del dipendente, hanno così bloccato e perquisito il ladro trovandolo ancora in possesso della refurtiva.

Successivamente, dopo aver scoperto che l'uomo aveva parcheggiato uno scooter nei pressi del negozio, gli operatori hanno effettuato anche una perquisizione al mezzo, trovando sotto la sella un'ulteriore power-bank risultata poi rubata sempre all'interno dell'Unieuro.

Il 45enne è stato così arrestato per furto e denunciato per ricettazione. Fissata per questa mattina la direttissima.