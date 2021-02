Tentano furto in un negozio di Campi, tre giovani denunciati

Dopo aver prelevato alcuni prodotti di vario genere, per un valore di circa 50 euro, li hanno nascosti dentro le loro borse per poi cercare di uscire senza pagare

Nella tarda mattinata di martedì 23 febbraio 2021 gli agenti delle volanti hanno denunciato tre cittadini dell'Ecuador, due donne e un uomo di età compresa tra i 21 e i 26 anni per il reato di tentato furto in concorso.

I tre ladri sono entrati all'interno di un esercizio commerciale di via Renata Bianchi a Campi e, dopo aver prelevato alcuni prodotti di vario genere, per un valore di circa 50 euro, li hanno nascosti dentro le loro borse per poi cercare di uscire senza pagare.

In particolare mentre una delle due ragazze è andata alla cassa per pagare solo alcuni piccoli prodotti, gli altri due hanno cercato d'imboccare, con tutta la refurtiva, l'uscita riservata ai clienti privi di acquisti. Un addetto alla vigilanza, che li aveva seguiti in tutti i loro movimenti, li ha però bloccati per poi chiamare la polizia.

I tre giovani, che hanno danneggiato la merce rubata, rimuovendo tutte le etichette adesive antitaccheggio, sono così stati denunciati dalla volante intervenuta rapidamente in soccorso del vigilante.