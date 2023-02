Mascherati da carnevale imbrattano le auto della polizia locale con insulti

Dopo la vernice rossa contro la nuova sede della polizia locale a San Giorgio, questa notte i partecipanti ad un fantomatico corteo in maschere di carnevale hanno imbrattato due auto di servizio dei vigili urbani.

Le scritte nere "infami", realizzate a bomboletta spray, sono apparse in piazza Campetto sulle fiancate dei veicoli. Secondo la digos dietro le maschere si nasconderebbero i volti di note figure della realtà antagonista genovese. Il corteo sarebbe partito da un locale in via delle Fontane per attraversare, poi, il centro storico.

Passando, gli antagonisti avrebbero lasciato altre scritte sui muri sempre con insulti rivolti ai vigili come, ad esempio, "polizia locale, maiali". In corso le indagini per risalire ai responsabili.