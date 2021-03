Le case di via Porro e via del Campasso a studenti e anziani

Gli immobili passano a Spim, Societa per la promozione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Gli affitti saranno a canone moderato per 25 anni

Le case di via Porro e via del Campasso, rimaste in piedi dopo la demolizione di ponte Morandi, diventeranno abitazioni per studenti e anziani con affitto a canone moderato per 25 anni.

Con 21 voti favorevoli (Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Vince Genova, Cambiamo, Vince Genova) e 17 astenuti (Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, Paolo Putti di Chiamami Genova, Italia Viva, Ubaldo Santi del Gruppo Misto), il consiglio comunale, nella seduta di martedì 16 marzo 2021, ha approvato la delibera per il conferimento al patrimonio di Spim degli immobili situati in via Porro ai numeri civici 5, 6 e 11 e in via del Campasso ai numeri civici 39 e 41.

Nello specifico la delibera prevede: