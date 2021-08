Incendiano un'auto e danneggiano un palazzo, due giovani in manette

Intorno alle 2 di lunedì 23 agosto 2021 due volanti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenute in via Spaventa dove un cittadino aveva visto due giovani, cittadini dell'Ecuador, appiccare il fuoco a un'auto parcheggiata, per poi scappare all'interno di uno stabile al civico 2.

Giunti sul posto gli agenti hanno cercato, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, di spegnere l'incendio con l'estintore in dotazione senza però riuscirci in quanto le fiamme si erano propagate all'esterno, danneggiando anche i tubi del gas presenti nella facciata del palazzo.

A quel punto, mentre i vetri delle finestre andavano in frantumi, gli operatori sono entrati nello stabile per far evacuare le tre famiglie residenti negli appartamenti interessati dal rogo per poi, a titolo precauzionale, far accompagnare una neonata presso l'ospedale Gaslini per sospetta inalazione di fumi.

All'arrivo dei vigili del fuoco sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme e i poliziotti, nel frattempo, hanno fatto evacuare l'intero stabile. Ultimate le operazioni di spegnimento, i poliziotti hanno notato la presenza di telecamere all'interno del palazzo e hanno così deciso di visionarle grazie all'intervento dell'amministratore residente proprio al primo piano.

La visione delle immagini ha consentito gli agenti di vedere un 27enne entrare in macchina per poi appiccare il fuoco con un accendino e della carta, il tutto con il complice 24enne a fare da palo. Immediatamente gli operatori si sono recati presso il civico 2 dove hanno trovato solo il 27enne, che, messo alle strette, ha fornito loro l'indirizzo di residenza dell'altro giovane.

I due giovani, entrambi con svariati precedenti di polizia e sottoposti alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore di Genova con prescrizioni di non detenere armi e sostanze infiammabili, sono stati arrestati per danneggiamento e accompagnati presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Avrebbero appiccato l'incendio per questioni sentimentali.

La bambina accompagnata al Gaslini per fortuna è stata dimessa senza giorni di prognosi.