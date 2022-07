Malore sotto il sole: tre escursionisti francesi soccorsi a Cala dell'Oro

Brutta avventura per tre turisti francesi di mezza età che si sono sentiti male durante un'escursione sui sentieri di San Fruttuoso di Camogli. A causa delle alte temperature registrate in questi giorni di allerta rossa, spossati e non più in grado di proseguire, hanno chiesto aiuto.

L'allarme è stato lanciato alle 16:15 di giovedì 21 luglio 2022 e si è subito attivata la macchina dell'emergenza con gli uomini del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i militi del 118 della Croce Verde Camogli e Volontari del Soccorso di Ruta, allertata anche la Capitaneria di Porto. Dopo alcune ricerche i tre sono stati localizzati sul sentiero nella zona di Cala dell'Oro che porta a San Fruttuoso di Camogli e, grazie all'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, sono stati raggiunti da un medico del 118. Fortunatamente le condizioni fisiche non erano così gravi, un po' disidratati, sono stati trattati sul posto e non è stato disposto il trasporto in ospedale.

Intorno alle 18:30, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, è in corso la valutazione sul rientro dei tre turisti a terra. Probabilmente verranno portati in elicottero alla piazzola di San Fruttuoso di Camogli, per poi rientrare via mare.