Tentano il furto in appartamento, sorpresi dai carabinieri e bloccati

Sono stati individuati dai carabinieri mentre, scavalcata la recinzione, provavano a entrare in un’abitazione di Camogli.

È successo martedì pomeriggio: a notare i due uomini i militari della Compagnia di Santa Margherita Ligure, che vedendoli fuggire si sono messi all’inseguimento. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre l’altro, a fatica, è stato bloccato: si tratta di un 22enne di origini albanesi, pregiudicato, che in tasca aveva anche un paio di guanti per arrampicata, poi sequestrati.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere ferito un carabinieri nel tentativo di fuggire. Indagini in corso per identificare il complice.