San Fruttuoso di Camogli, la spiaggia diventerà a pagamento

"La spiaggia di San Fruttuoso sta per diventare l'ennesima meraviglia della Liguria svenduta ai privati. Il Comune di Camogli, appena passato al centrodestra, ha deciso di mettere a gara l'ultimo fazzoletto di spiaggia ancora libera. Il canone? Ridicolmente basso: appena tremila euro in un anno". Così la consigliera regionale, Selena Candia.

"Camogli è uno dei pochi Comuni in Liguria - ricorda Candia - a rispettare la percentuale di concessioni balneari sul suo territorio. Fatto che non impedisce legalmente il bando di gara per la spiaggia di San Fruttuoso. Bando che stabilisce un canone stagionale di tremila euro: un'inezia per il futuro concessionario. Evidentemente l'accessibilità dei litorali vale così poco per il Comune di Camogli".

"Sappiamo - continua la consigliera - che San Fruttuoso è difficilmente raggiungibile: o si prende il battello (a pagamento) o ci si inerpica sul monte di Portofino. Per di più, il fascino dell'abbazia sta non solo nella meravigliosa testimonianza storica e artistica che rappresenta, ma soprattutto nel connubio inscindibile tra cultura e ambiente. Il delicato equilibrio tra l'abbazia e il suo contesto naturale dovrebbe essere tutelato, non smantellato".

"Non ci stancheremo mai di ribadire che le spiagge sono un bene pubblico, che deve rimanere a disposizione di tutte e tutti. Questa ennesima privatizzazione - conclude Candia - ci conferma che in Liguria i litorali sono considerati macchine da soldi, messi a disposizione solo di chi può permettersi sdraio e ombrellone. L'idea per cui il bello deve essere esclusivo è profondamente ingiusta: per questo continueremo a combatterla".