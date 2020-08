San Fruttuoso di Camogli, malore per un 60enne. Interviene l'elisoccorso

Intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco, Drago, a San Fruttuoso di Camogli per soccorrere un 60enne.

L'uomo stava facendo una passeggiata quando si è sentiito male. Ricevuta la chiamata del 112, sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino che ha riaccompagnato, via terra, la moglie al battello.

Mobilitati anche un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco di Rapallo.

L'uomo si trova ora all'ospedale San Martino.

Un altro intervento ha impegnato i vigili del fuoco e il soccoros alpino, mercoledì pomeriggio.

Le squadre sono intervenute a Vernazza per un 24enne di Modena, che percorreva un sentiero assieme al fratello minore. Il ragazzo, a causa di un malore, si è accasciato a terra provocandosi anche alcune escoriazioni sul viso non gravi.

La squadra del soccorso alpino ha preso i parametri del ragazzo ed assieme ai vigili del fuoco lo ha accompagnato dalla guardia medica di Vernazza dove è stato nuovamente visitato.

Il giovane ha scelto di rientrare in autonomia a Riomaggiore per non lasciare solo il fratello minore.