Panico sul sentiero delle catene, escursionista salvata dai vigili del fuoco

Il mare sotto e la montagna a un palmo di naso. Panico per un'escursionista che si è ritrovata sul sentiero delle catene a Camogli.

La donna arrivata in fondo e affaticata dal gran caldo di questo venerdì pre festivo, si trova in ferie a Ruta di Camogli infatti, non se l'è più sentita di continuare la marci o di affrontare nuovamente il punto a picco sull'acqua. Diligentemente ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e dalla centrale è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Rapallo.

I soccorritori l'hanno tranquillizzata ed imbragata e, successivamente, accompagnata sul tratto meno esposto per riprendere il percorso. Nel frattempo é giunto anche il Soccorso Alpino che ha collaborato al salvataggio.