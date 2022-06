Avvistata una salma in mare, ricerche in corso

"Ho visto un corpo sul fondale". La chiamata, che è arrivata nella serata di martedì 14 giugno alla centrale del 112, proveniva da un sub certo di aver visto una salma di fronte a San Fruttuoso di Camogli.

La squadra sommozzatori dei vigili del fuoco è subito uscita in perlustrazione ma, complice l'avanzare del buio, la prima immersione non ha avuto alcun riscontro. Le ricerche, dunque, riprenderanno domani mattina.

Per i soccorritori potrebbe trattarsi di una delle salme disperse in mare in seguito al crollo del cimitero di Camogli, anche se la corrente l'avrebbe spinta verso Genova. Potrebbe essere il corpo di una persona non identificata o ancora un falso allarme.

L'uscita prevista all'alba chiarirà i dubbi sollevati dalla segnalazione del sub.