Camogli: amianto nel ristorante crollato, la bonifica

A poche ore dal crollo della struttura del ristorante il 'Golfo Paradiso', a Camogli, sono cominciate le operazioni per la rimozione della tettoia in amianto. La sala del locale è letteralmente collassata sotto la forza delle onde durante la violenta mareggiata che ha flagellato le coste della Liguria nella giornata di venerdì 3 novembre.

"Continuano i lavori propedeutici allo smaltimento delle parti contenenti amianto della struttura - spiega il Comune di Camogli -. La ditta STG SRL 122 AR di Genova, incaricata dello smaltimento del rifiuto speciale pericoloso, ha tempestivamente contattato la Asl, nella persona dell'ingegnere Gabriele Mercurio, per depositare il piano di lavoro con procedura d'urgenza".

"La documentazione presentata risulta regolare - ha concluso il Comune -, quindi il rifiuto speciale verrà incapsulato e rimosso con un mezzo apposito, appena le condizioni di sicurezza di viabilità in Via Garabildi saranno ripristinate. Si specifica che una volta incapsulato il rifiuto speciale risulta essere in uno stato di totale sicurezza". Nella foto in basso la struttura come si presentava prima del crollo.