Camogli, 8 mesi dopo la frana riapre il cimitero

Nella mattinata di venerdì 29 ottobre 2021 è stato riaperto, alle ore 8, il cimitero di Camogli chiuso ormai da otto mesi dopo il crollo in mare di una porzione in seguito a una frana. Frana che, lo scorso 22 febbraio, aveva trascinato in mare anche i resti di molte tombe. In questi mesi sono stati effettuati lavori di ricostruzione e messa in sicurezza e realizzati loculi e ossari con la ricollocazione di circa 800 salme. Prosegue anche il lavoro della medicina legale del San Martino per riconoscere circa 130 salme ancora senza nome.

Il parroco Don Danilo Dellepiane ha impartito la benedizione alla riapertura, il sindaco Francesco Olivari ha invece ringraziato gli uffici comunali, le imprese, le onoranze funebri Oneto e tutte le persone che hanno lavorato incessantemente per consentire ai cittadini di Camogli di poter tornare a salutare i propri cari.

In occasione della commemorazione dei defunti il cimitero di Camogli osserverà i seguenti orari: