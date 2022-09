Si tuffa nel mare mosso, finisce in terapia intensiva al San Martino

È entrato in acqua ma subito dopo il tuffo è entrato in difficoltà. Sono stati alcuni passanti a notare, nel pomeriggio del 28 agosto, il ragazzo tentare di raggiungere riva senza riuscirci e sono scattati i soccorsi.

Il 21enne, originario di Milano, in vacanza a Camogli con un gruppo di amici, è stato raggiunto dai militi della Croce Verde locale: era già in ipotermia. Il giovane è stato prima issato sul gommone della capitaneria di porto, poi accompagnato al porticciolo dove le sue condizioni sono peggiorate.

È stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino e ricoverato in terapia intensiva. Nonostante il principio di assideramento, non sarebbe in pericolo di vita.