Camogli, nuovi parcheggi davanti al teatro: il cronoprogramma

Nuovi posti auto a Camogli, con un secondo lotto di parcheggi a pagamento davanti al teatro della cittadina. Il primo step dovrebbe partire il 10 febbraio con la presentazione della gara, mentre il 12 marzo è prevista l'aggiudicazione provvisoria, seguita a poco più di un mese di distanza da quella definitiva, e il 16 maggio sarà la volta della firma sul leasing. A fine ottobre, poi, l'apertura del cantiere e l'avvio dei lavori per quattro piani di parcheggi a pagamento.

Pompei: "Un'operazione da 19 milioni che impoverirà il Comune"

Ma c'è chi è contrario alla creazione di questo parcheggio: è il consigliere comunale Claudio Pompei di "Camogli nel cuore", che ha diffuso il cronoprogramma e si mostra preoccupato per "il finanziamento da 19 milioni di euro per il quale la città si ritroverà a dover pagare rate da quasi un milione di euro l'anno per i prossimi 20 anni".

“Quello che l’amministrazione ha predisposto io lo definisco un ‘cronoprogramma verso il baratro’ – spiega Pompei – perché non solo questo secondo scavo toglierà altri posti auto in piazza Matteotti, ma costringerà la città a indebitarsi per i prossimi vent’anni, rendendo di fatto impossibile per qualunque amministrazione garantire quei servizi e quelle opere di cui i cittadini hanno bisogno. Credo sia corretto condividere la documentazione recuperata, mettendone a conoscenza tutta la cittadinanza. Da parte mia, proverò con ogni mezzo a fermare o almeno cambiare questo programma perché ritengo che rappresenti un grave rischio per la città, una scelta che spingerà Camogli verso il baratro”.

Durante i lavori "andrebbero sacrificati 180 parcheggi"

Nonostante la carenza di parcheggi a Camogli, Pompei si mostra preoccupato perché "l'amministrazione sarà costretta per anni a non spendere, peggiorando la situazione attuale e togliendo servizi" Una tale opera spingerebbe Camogli verso la povertà. E poi uno scavo di 13 metri causerebbe disagi per anni. Basti pensare che, tra primo e secondo lotto di lavori, i parcheggi che andrebbero sacrificati sono circa 180".