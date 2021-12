Ristoratore e dipendente senza green pass, doppia sanzione

Senza documenti d'identità e privo di green pass. Così è risultato un ristoratore di Camogli. Lunedì 6 dicembre 2021 i carabinieri della cittadina rivierasca hanno denunciato in stato di libertà per rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale, favoreggiamento personale e mancata esibizione di documento d'identificazione un ristoratore straniero non comunitario 30enne con pregiudizi di polizia.

Il titolare del locale, durante l'ispezione, risultato privo di documenti d'identità, si è rifiutato di fornire le sue generalità e inoltre è risultato privo di certificazione green pass. L'uomo, proprietario del locale, ha ostacolato i militari nella fase dell'identificazione di un suo dipendente, che è riuscito a sottrarsi al controllo.

I carabinieri, al termine delle verifiche, hanno sanzionato amministrativamente, poiché privi di green pass, non solo il proprietario, ma anche un altro dipendente.