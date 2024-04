Non si presenta al lavoro, trovato morto in casa

Quando vigili del fuoco e personale del 118 sono usciti dalle rispettive sedi era con l'intento di soccorrere una persona, che non si era presentata al lavoro. Purtroppo, una volta sul posto, hanno scoperto che la persona in questione era deceduta.

L'allarme è scattato nella mattinata di mercoledì 10 aprile 2024 quando il 54enne non si è presentato al lavoro. Dopo aver invano tentato di contattarlo, i colleghi hanno avvisato il 112.

Presso l'abitazione dell'uomo a Ruta di Camogli sono intervenuti l'automedica Golf 6, un'ambulanza della Croce Verde di Camogli, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Una volta all'interno dell'appartamento, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno. In base ai primi rilievi, all'interno dell'abitazione risulta tutto in ordine e il corpo della vittima non presenterebbe segni tali da indurre a pensare a qualcosa di diverso da una morte naturale.

Sono in corso accertamenti per chiarire se la vittima avesse problemi di salute. Ancora non si conosce l'identità.

