Malore sul sentiero, in elicottero al San Martino

Malore sul sentiero di Portofino per un uomo di 60 anni.

A metà strada ha accusato giramenti di testa e, sprovvisto di scorte d'acqua, si è dovuto fermare. E certo le temperature da bollino arancione di oggi non hanno aiutato. I suoi compagni di escursione hanno chiamato i soccorsi. Via terra sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini e le donne del soccorso alpino che hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno caricato sulla barella per portarlo a braccia sul primo piazzale.

Qui è stato issato su Drago, l'elicottero dei pompieri, e trasportato in codice giallo al San Martino.