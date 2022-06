Tragedia a Camogli: uomo muore travolto dal treno

Una persona è stata investita da un treno, tra Recco e Santa Margherita Ligure in prossimità di Camogli, poco dopo le ore 15 di giovedì 2 giugno 2022. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, dalle prime informazioni l'uomo si trovava in mezzo ai binari quando è stato travolto dall'IC 510 Salerno-Torino e ha perso la vita.

In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria che visionerà le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza per capire se l'uomo stesse attraversando i binari, non si esclude però il gesto volontario. La vittima sarebbe un 47enne della Lombardia.

Il traffico è stato sospeso intorno alle 15:20 sulla linea Genova-La Spezia, Rfi si sta occupando della riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Intorno alle ore 16 è stato riattivato un binario a senso unico alternato, traffico rallentato con ritardi fino a 60 minuti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si tratta del secondo incidente mortale in meno di un mese, venerdì 13 maggio un ragazzino aveva perso la vita a Voltri.