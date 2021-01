Lavori in corso, niente acqua a Camogli

Iren Acqua ha comunicato la sospensione idrica programmata per martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 15

Lavori di manutenzione della rete di distribuzione idrica a Camogli, Iren Acqua ha comunicato la sospensione idrica programmata per martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 15.

Niente acqua quindi nelle seguenti vie del comune di Camogli.

corso Giuseppe Mazzini (dal civico 16 al civico 123)

via Jacopo Ruffini (dal civico 12 al civico 34)

via Migliaro (dal civico 20 al civico 62)

via di Mezzo (civici 55, 56, 26 bis)

via Romana (civici 10, 14, 15).

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.