Resta infilzato in un cancello, portato in ospedale in elicottero

Incidente nel pomeriggio di venerdì 30 luglio 2021 a Camogli. Personale del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo, rimasto infilzato in un cancello.

Al momento non si conoscono particolari sulla dinamica dell'accaduto. Il fatto è avvenuto in Via Aurelia. Per liberare il ferito, i vigili del fuoco hanno tagliato il cancello.

L'uomo è stato portato in elicottero in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.