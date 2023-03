Tetto a fuoco, difficile intervento dei pompieri

Ancora una nottata di lavoro per i vigili del fuoco che sono tornati a Camogli in via Rio Pissorella per l'incendio che nella giornata di sabato 4 marzo 2023 ha interessato il tetto di una villetta a tre piani. La centrale operativa, nella mattinata di domenica 5 marzo, ha riferito di avere ancora una squadra sul posto, che il tetto è andato distrutto e ingenti sarebbero i danni all'interno dell'edificio.

L'incendio era divampato intorno alle ore 11:30 di sabato e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo. Operazioni complicate per la strada stretta che non permetteva il passaggio dell'autopompa.

Il mezzo fuoristrada da incendio si era potuto avvicinare, ma i pompieri hanno comunque dovuto svolgere oltre cento di metri di tubazione, perché la casa è raggiungibile solo a piedi. In appoggio da Genova anche una squadra di supporto con un ulteriore mezzo idoneo al passaggio. Per fermare il rogo è stato necessario scoperchiare il tetto e tagliare con la motosega parte dei travetti della struttura per la completa estinzione. L'abitazione risulta inagibile