Incendio a Camogli, baracca distrutta dalle fiamme

Mattinata intensa, quella di domenica, per i vigili del fuoco: dopo essere intervenuti nell'entroterra di Recco per l'incendio di una palazzina, intervento che ha richiesto gran parte della nottata, una nuova richiesta di soccorso è arrivata da Camogli per un incendio in una baracca.

Le squadre di Rapallo sono intervenute in via Romana, sulle alture di Camogli, intorno alle 7, e hanno subito attaccato le fiamme, spente intorno alle 10.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato, da chiarire le cause del rogo.