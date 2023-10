Tenta di vendere abbigliamento contraffatto a Camogli, denunciato

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il fine settimana di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto ad arresti e denunce nei confronti di sei persone.

Tra i tre arrestati c'è anche un 65enne, condannato a cinque anni di reclusione per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Venendo ai denunciati, a Camogli un 55enne marocchino, con pregiudizi di polizia, è finito nei guai con l'accusa di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

Fermato in via Ruffini per un controllo identificativo, è stato trovato in possesso di vari capi di abbigliamento griffati con segni distintivi contraffatti. La merce, del valore di circa 500 euro, è stata sequestrata.