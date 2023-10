Giovane spacciatore tradito dal nervosismo, sequestrate hashish e cocaina

Un giovane italiano di 25 anni, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti a Camogli.

I carabinieri della locale stazione hanno fermato il ragazzo per un controllo e, insospettiti dal suo comportamento agitato, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di quasi 200 grammi di hashish, dosi di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della sostanza. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Il giovane è stato fermato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, che hanno portato nel complesso a quattro arresti e sei denunce, compresi due minorenni, ritenuti autori di una rapina.