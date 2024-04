Cane antidroga all'entrata di scuola: controllati 350 studenti, uno denunciato

Venerdì 12 aprile 2024 gli studenti di un istituto superiore di Camogli, all'entrata a scuola, hanno trovato i carabinieri, impegnati in controlli volti a scoprire l'eventuale presenza di droga negli zaini dei ragazzi. Circa 350 di questi sono stati controllati e un minore è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

L'operazione, svolta dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, ha visto impegnati anche i militari del nucleo cinofili di Villanova D'Albenga, che, avvalendosi del prezioso contributo del cane 'Bono', sono riusciti ad attuare una sistematica e bene organizzata attività di controllo nel piazzale antistante il plesso scolastico.

Le attività, iniziate intorno alle ore 7.20 del mattino, in corrispondenza dei primi flussi di arrivo di studenti, hanno interessato progressivamente gran parte degli alunni, che, sorpresi dalla presenza delle forze dell'ordine, si accingevano a entrare a scuola.

I militari hanno invitato gli alunni a deporre, in un'area appositamente allestita, i propri zaini o le proprie borse, successivamente ispezionate con meticolosa attenzione dal cane Bono. I controlli sono stati estesi ad alcune centinaia di studenti (circa 350): uno di loro, minorenne, a seguito di riscontro positivo emerso in fase di ispezione del relativo zaino, è stato sottoposto, previa interlocuzione con la procura dei Minori, a perquisizione e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, suddivisi in due dosi nascoste negli indumenti.

Successive ricerche, estese al domicilio del ragazzo, hanno consentito di rinvenire anche un bilancino di precisione. Il minore è stato quindi deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le verifiche sono state attivate da parte dei carabinieri della stazione di Camogli a seguito delle numerose segnalazioni di 'situazioni sospette', periodicamente inoltrate dalla dirigenza dell'istituto scolastico, in costante contatto con il presidio locale dell'Arma dei carabinieri.