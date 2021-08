Consuma alcolici al bar ed esce senza pagare, poi insulta i carabinieri

Nella mattinata di giovedì 12 agosto 2021 i carabinieri della stazione di Camogli, al termine di indagini, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza, oltraggio, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità una 40enne di origini tedesche con precedenti di polizia.

La sera precedente la donna era entrata in un bar di San Rocco di Camogli e dopo aver consumato bevande alcoliche si era allontanata senza pagare. Rintracciata pochi minuti dopo dai carabinieri chiamati dal titolare dell’esercizio, la donna ha cercato di scappare ma è stata raggiunta. A questo punto, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha cominciato a insultare i carabinieri per poi scagliarsi contro gli uomini in divisa. Uno dei militari, nel tentativo di immobilizzarla, ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni.

La donna, dato il suo stato di agitazione psicomotoria, è stata poi ricoverata all'ospedale San Martino di Genova.