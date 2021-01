Lite in piazza, poi la violenza: in tre contro un 54enne, rintracciati e denunciati

Aggredito da tre uomini in piazza, al culmine di una discussione nata per motivi banali: è successo a un 54enne di Camogli, che dopo essere andato in ospedale ha sporto denuncia ai carabinieri.

I militari sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e a rintracciare un ristoratore 51enne e due studenti di 20 anni, tutti di Camogli, che sono stati denunciati. Stando a quanto accertato, il litigio nato in piazza è culminato con un’aggressione a calci e pugni che ha avuto come conseguenza un referto di 30 giorni.

I tre, tutti incensurati, devono rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate.