Camion perde olio per cinque strade diverse, disagi al traffico

Disagi al traffico nella prima mattina di giovedì 11 gennaio a causa di una copiosa perdita di sostanza oleosa tra via Perrone, via Pierini, via Ferri, via Polonio e via Nostra Signora della Guardia all'altezza di Murta.

Dalle prime informazioni, si tratta di olio perso da un autocarro verso le 6,30.

Sul posto la polizia locale per procedere con la bonifica della strada.