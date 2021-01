Mancato rispetto dei tempi di riposo e irregolarità nei trasporti: controlli e sanzioni per i mezzi pesanti

La polizia Stradale della Liguria ha partecipato alla giornata di controlli organizzata a livello nazionale: in Liguria 14 multe e oltre 100 veicoli controllati

Quasi 40 sanzioni staccate e più di 135 veicoli fermati: è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia Stradale della Liguria sulla circolazione dei mezzi pesanti.

L’operazione è partita mercoledì in tutta Italia, e a la Stradale in Liguria ha messo in campo 13 pattuglie. I controlli si sono concentrati sul porto, la barriera di Ventimiglia e l’area di servizio Magra Ovest lungo la A12.

Duranti i controlli, effettuati anche con l’ausilio delle unità cinofile e di un aereo del Reparto Volo, i poliziotti hanno utilizzato uno speciale software e apparecchiature che consentono di analizzare su strada la scatola nera del mezzo che registra i dati di guida. I controlli, inoltre, non si sono limitati alla verifica del rispetto del codice della strada ma sono stati finalizzati, attraverso la verifica di targhe, telai e in generale degli elementi identificativi dei veicoli, al contrasto del fenomeno del riciclaggio degli stessi.

Le sanzioni staccate sono riferite nelle maggior parte dei casi al mancato rispetto da parte degli autotrasportatori della normativa sui tempi di guida e riposo, ma anche a irregolarità nel trasporto di merci pericolose e di carichi eccezionali.