Spariscono 500 euro dalle mance, dipendente licenziato

Al decimo giorno di lavoro ha deciso di arrotondare lo stipendio rubando direttamente dal maialino delle mance. Non una, ma due volte. La prima, con la scusa di prendere una banconota per ricaricare il telefono, ha sfilato in realtà 200 euro, la seconda (il giorno dopo) ha messo il salvadanaio - appena ricaricato dai gestori del maltolto - dentro il cestino della carta e, facendo finta di andare a buttare la spazzatura, ha fatto una differenziata molto particolare: ha buttato il maialino dentro la sella del suo scooter. Totale del bottino: 500 euro.

Ma le performance del cameriere infedele non sono finite così: rientrato nel locale, ha finto un malore e ha chiesto di andare via, invece è andato a festeggiare il suo compleanno a spese dei suoi colleghi che si erano guadagnati quelle mance col sudore di due mesi di lavoro. Come regalo ha ricevuto una busta con un contenuto piuttosto ovvia: la lettera di licenziamento.

A raccontare le vicende di questo giovane Lupin è il titolare del noto punto vendita e bar Don Cola: "Dato che spesso, troppo spesso, si parla male dei ristoratori, ho voluto condividere una cattivissima esperienza accaduta martedì e mercoledì nel nostro punto vendita di via Cesarea dove un collaboratore si è distinto in maniera particolare per un episodio di cattivo gusto".

Da tempo gli imprenditori denunciano la carenza di personale divenuta ormai cronica e la difficoltà ad assumere baristi, camerieri e aiuto cuochi; se alla mancanza si aggiunge la malafede di chi è assunto il quadro diventa ancor più problematico: "Non facciamo di tutta l’erba un fascio - continua Fortunato Don Cola - perché per fortuna in 15 anni non mi era mai successo che un collaboratore rubasse o quanto meno non era mai successo così spudoratamente. Ho dei collaboratori meravigliosi che adoro e con cui portiamo avanti un progetto di grande valore firmato Sicilia".