Doppio cambio nella viabilità tra Voltri e Pra': cosa cambia

Due cambiamenti in arrivo nella viabilità a ponente: la prima riguarda la corsia di svolta per chi deve prendere la A10 a Pra' arrivando da Voltri, la seconda chi, da ponente, deve recarsi al supermercato Pam. Due punti nevralgici per la mobilità e spesso intasati dal traffico cittadino e - per quanto riguarda Pra' - dai lavori per il nuovo viadotto portuale.

"Ci siamo resi conto - dice il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - che dopo l'estate hanno cominciato a verificarsi code e intasamenti in via Pra', in avvicinamento allo svincolo autostradale provenendo da Voltri. Abbiamo dunque chiesto ad Autorità portuale di allungare la corsia di canalizzazione". Il problema era determinato dal fatto che bastavano un paio di auto in più in coda, rispetto alla capienza della corsia di svolta, per bloccare il transito anche a chi doveva procedere verso Pra'. Adesso la corsia è stata allungata di un centinaio di metri.

La questione è stata affrontata in consiglio municipale: "La situazione è migliorata parzialmente, i disagi sono inevitabili ma abbiamo ottenuto un vantaggio non indifferente" conclude Barbazza.

Ma c'è un'altra novità in arrivo anche a Voltri: verrà realizzata una corsia di svolta a destra per chi proviene da levante per poter accedere all'ingresso del porto di Pra' e al parcheggio del supermercato Pam senza dover aspettare la coda del semaforo. "Con questo intervento ci aspettiamo un altro piccolo miglioramento della situazione del traffico a Voltri che è molto critica" spiega Barbazza.

Sempre su questo tratto di strada la giunta - che si riunisce oggi - cercherà anche di migliorare la viabilità con una serie di interventi minori tra cui la temporizzazione dei semafori.