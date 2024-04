Cambio al vertice del Mu.Ma: Mauro Iguera nuovo presidente

Venerdì 12 aprile al Galata Museo del Mare il Consiglio di amministrazione dell’istituzione Mu.MA Musei del Mare e delle Migrazioni ha ratificato la nomina di presidente a Mauro Iguera individuato dal sindaco Marco Bucci, anche in ragione della fiduciarietà dell’incarico, quale persona idonea al conferimento del ruolo in ragione della professionalità, qualificazione ed esperienza di cui risulta in possesso.

Mauro Iguera, già componente del consiglio di amministrazione del Mu.MA succede a Nicoletta Viziano che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

Mauro Iguera è Amministratore Delegato di Cambiaso Risso Group dal 1986. La sua filosofia imprenditoriale - fa sapere - è quella di valorizzare le risorse umane, promuovendo l'innovazione e sostenendo gli impegni sociali verso tutti gli stakeholder.