Tetto di una palazzina a fuoco, intervento dei pompieri

Grosso incendio a Calvari, frazione del comune di San Colombano Certenoli, nei pressi del campo da calcio. Intorno alle ore 20 di domenica 26 febbraio 2023, per ragioni ancora da accertare, ha preso fuoco il tetto di una palazzina a due piani, alimentato dal forte vento che insiste su gran parte del levante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari per domare le fiamme mentre il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna.

All'arrivo dei pompieri i due residenti erano già stati messi in salvo da un vigile del fuoco libero dal servizio. L'incendio aveva già interessato tutta la copertura di circa 100 metri quadrati, per quanto possibile sono stati limitati i danni. Dopo bonifica dell'area e verifiche l'abitazione risulta non agibile.