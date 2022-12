Allarme calabrone gigante asiatico: avvistato un nido sospetto a Calvari

Avvistato un nido sospetto a Calvari. Potrebbe trattarsi del temibile calabrone "gigante".

Ad accorgersene Sergio Lagomarsino, ex vigile di San Colombano Certenoli, che lo ha fotografato a Pratoficioso, su una pianta vicina al torrente Lavagna.

Il pensionato ha chiamato i vigili del fuoco per un sopralluogo, ma la rimozione del nido dovrà essere fatta da una ditta specializzata. Considerata l’altezza dal suolo non sarà un'operazione semplicissima, anche perché il luogo non è raggiungibile dai mezzi.?



Con un pungiglione di cinque-sei millimetri, il corpo lungo 5 centimetri e un?apertura alare di 7, questo insetto può essere mortale.