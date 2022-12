"Caloriferi spenti e freddo tra scuole e asili, possibile succeda ogni anno?"

Riceviamo e pubblichiamo da Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per la coalizione progressista.

"Questa mattina ricevo subito un messaggio da parte delle mamme di un asilo che i caloriferi sono spenti, allora mi premuro subito affinché si possa fare qualcosa, poi arriva altro messaggio di una mamma di un altro plesso e anche lì il riscaldamento non è partito.

Anche dalla mia rappresentante di classe giunge un gelido messaggio (tanto per rimanere in tema). 'I caloriferi sono spenti. Il Comune non ha avviato il riscaldamento a scuola questa mattina'.

Quindi cerco di capire se è un problema del levante o se riguarda la città chiamando un po’ qua e là e purtroppo scopro che qualcuno funziona oggi, ma due giorni fa erano al freddo, che non è solo oggi, altri invece fortunatamente hanno sempre avuto i caloriferi accessi. Insomma situazioni diverse in diversi istituti.

Da mamma, da cittadina, da rappresentante delle istituzioni è mai possibile che ogni anno dobbiamo vivere con la fobia del riscaldamento se ci sarà o meno, se devono stare in classe con la giacca e il cappello oppure in canotta perché la valvola è saltata e si muore di freddo?

Ma vi rendete conto che è una situazione imbarazzante?!?

Lo sapete adesso cosa devo fare? Andare a prendere la bambina a scuola prima che gli venga la polmonite visto che di scaldare l’istituto oggi non se ne parla, ma vi sembra corretto? È normale che debba prendere il permesso per andare a ritirare la bambina? E chi non riesce ad andare a scuola che fa? Lo lascia gelare fino alle 16?

Vi pare normale amministrare così una città? Con termosifoni rotti che vanno e non vanno calderine che saltano o addirittura chi si dimentica di allacciare il sistema centrale?!?"

Serena Finocchio