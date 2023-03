Il ritorno del caligo: la 'nebbia di mare' avvolge la costa

Torna anche quest'anno il caligo in Liguria. Secondo una leggenda popolare sarebbero gli spiriti che risalgono dal mare per venire a prendere le anime incastrate tra la terra e la vita ultraterrena a generare questo fenomeno non così comune nella nostra regione. Le nuvole avvolgono la costa, prendono le anime che non trovano pace e le accompagnano finalmente verso la luce, ritirandosi e tornando da dove sono venute, ovvero dal mare, che culla gli spiriti sulle sue onde e li tranquillizza. Ovviamente, però, la spiegazione scientifica è un'altra.

Il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo, aveva spiegato a Genova Today che si tratta di un fenomeno tendenzialmente più consueto a inizio primavera. Il Caligo si genera infatti quando masse d'aria molto miti generate dall'anticiclone africano scorrono sul mare freddo. Più l'aria è mite e più accumula umidità che, entrando a contatto con un mare ancora freddo, genera queste 'nebbie di mare' che arrivano a sfiorare la costa.

Nella giornata di domenica 12 marzo 2023 il caligo ha avvolto Bogliasco e il levante, arrivando poi anche a Genova fino a Boccadasse, attraversando tutti i quartieri costieri, Nervi, Quinto, Quarto e affacciandosi anche in corso Italia.