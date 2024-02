Il Presidente Mattarella elogia il 'Calendario del popolo antifascista'

La segreteria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al circolo ricreativo culturale Sertoli di Genova Molassana "per complimentarsi con il partigiano Giordano Bruschi 'Giotto' e con tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del 'Calendario del popolo antifascista' con i giorni dedicati ai caduti della Resistenza". Lo racconta il volontario del circolo Giuseppe Pezzoni sui social.

"Il nostro presidente Giovanni Zai - spiega Pezzoni - ha ricevuto una telefonata da una funzionaria della segreteria del Presidente della Repubblica, che ci ha comunicato che il Presidente Mattarella ha ricevuto la lettera di presentazione e molto gradito il 'Calendario del popolo antifascista-la resistenza partigiana giorno per giorno' ricevuto in dono dal nostro circolo. Si è complimentato per l'idea con Giordano Bruschi partigiano 'Giotto' e con tutti quelli che hanno collaborato".

"Ci ha spronato a continuare l'opera di informazione ai giovani nelle scuole per portare avanti l'idea di libertà possibile solo in una Italia antifascista, come recita la nostra Costituzione", conclude Pezzoni.