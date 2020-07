Caldo: Genova bollino giallo, pre-allerta per servizi sanitari e sociali

Anche la Liguria fa i conti con le ondate di calore, che stanno interessando l'Italia. Fra le 27 città monitorate dal ministero della Salute c'è anche Genova. Come per le allerte meteo legate al maltempo, anche in questo caso i bollini sono di tre colori, dal giallo, il più basso, fino al rosso, passando per arancione.

Per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Genova viene attribuito il bollino giallo, ovvero 'condizioni meteorologiche che possono precedere un livello 2. Pre-allerta per servizi sanitari e sociali'. Le previsioni non si spingono oltre le 72 ore.

Sia venerdì che sabato, la temperatura massima percepita a Genova non dovrebbe superare i 33 gradi, giovedì sono 32. Il mese di luglio si conclude con bollino rosso in 10 città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Rieti, Roma, Torino, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara. Sabato, a queste si aggiungeranno Brescia, Latina, Verona e Viterbo, portando a 14 le città al massimo livello di allerta caldo.