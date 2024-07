Caldo in aumento, torna il bollino giallo su Genova: le previsioni meteo

Dopo giornate di bel tempo, calde ma senza nulla da segnalare in particolare, sul capoluogo ligure arriva il bollino giallo.

A Genova in particolare il "semaforo giallo" emanato dal Ministero della Salute è previsto per giovedì 18 luglio: la temperatura alle ore 8 sarà di 25 gradi, quella alle 14 sarà di 29, ma la temperatura massima percepita sarà di ben 34 gradi. Il bollino giallo, primo livello di allerta caldo, segnala la pre allerta dei servizi sanitari e sociali.

Tutto tranquillo, invece, per quanto riguarda oggi e domani, due giornate caratterizzate da bollino verde: oggi, martedì 16 luglio, la temperatura massima percepita è di 30 gradi mentre domani, mercoledì, alle 8 del mattino sono previsti 25 gradi, alle 14 28 gradi, e la temperatura massima percepita sarà di 32 gradi.

Il caldo e il sole sembrano destinati a rimanere sulla nostra città per un po', e anzi i giorni successivi a giovedì potrebbero anche essere più caldi. Come segnala 3bMeteo per quanto riguarda le previsioni meteo, domani a Genova il cielo sarà soleggiato con poche nubi, giovedì (giornata di bollino giallo) è previsto sole pieno, così come venerdì (con temperature previste da 19 a 31 gradi) e sabato (da 22 a 35 gradi), mentre domenica il caldo dovrebbe leggermente diminuire (previsti 26-29 gradi).

Occorre dunque fare attenzione all'evoluzione meteo dei prossimi giorni, perché non è detto che il bollino giallo a Genova sia destinato a durare solo esclusivamente giovedì.