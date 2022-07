Caldo: pre-allerta con bollino giallo per un giorno

Allerta caldo a Genova. Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso, per la nostra città, il livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) per la giornata di venerdì 15 luglio 2022. Temperature intorno ai 25 gradi al mattino, che saliranno fino ai 28 ore 14. Molto più alte, però, le temperature massime percepite: secondo il bollettino del Ministero della Salute saranno 33 gradi. Per quello che riguarda oggi, giovedì 14 luglio, rimane invece il bollino verde, con temperature massime percepite che si dovrebbero 'fermare' a 31 gradi.

Cosa indica il livello 1-bollino giallo

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. C'è quindi la pre-allerta dei servizi sanitari e sociali

I consigli del ministero della Salute.