Ondate di calore, bollino giallo esteso fino a giovedì

Sembrava dovesse esserci una tregua, magari breve, ma comunque un po' di respiro, invece livello 1 per ondate di calore a Genova anche mercoledì 12 luglio 2023. Le ondate di calore - come spiega il ministero della Salute - si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

I bollettini precedenti indicavano per mercoledì 12 luglio un ritorno al bollino verde, ovvero livello 0, che, va da sé, prevede l'1, contrassegnato dal bollino giallo. Ma l'evoluzione meteo ha spinto per mantenere il livello 1 anche nei prossimi giorni.

Il livello 1 indica "condizioni meteorologiche, che possono precedere un livello 2. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali". Il Comune di Genova, per sabato 24 giugno 2023, consiglia di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

La Regione Liguria, in collaborazione con Asl 3, ha disposto che durante i giorni critici (ondate di calore), anziani e persone fragili saranno dimesse dagli ospedali solo con l'attivazione di 'dimissioni protette', che prevedano interventi del sistema socio-sanitario.

Potranno essere attivati ricoveri ospedalieri brevi, della durata massima di 10 giorni, su segnalazione di medici, pronto soccorso, servizi sociali del Comune di Genova. È disponibile un servizio di Guardia Medica a orientamento geriatrico nei giorni prefestivi e festivi dedicata alle strutture residenziali per anziani. Prevista l'accoglienza nelle farmacie climatizzate per chi ne avesse bisogno e un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari.

Numeri utili per anziani e famiglie in difficoltà