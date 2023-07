Il caldo aumenta, sabato e domenica bollino arancione

Genova sta sperimentare i primi due giorni dell'estate 2023 con livello 2 e bollino arancione per ondate di calore con una temperatura massima percepita di 34 gradi. Il Comune consiglia di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

Il livello 2 indica "temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali". Il Comune di Genova, per sabato 15 e domenica 16 luglio 2023, consiglia di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

La Regione Liguria, in collaborazione con Asl 3, ha disposto che durante i giorni critici (ondate di calore), anziani e persone fragili saranno dimesse dagli ospedali solo con l'attivazione di 'dimissioni protette', che prevedano interventi del sistema socio-sanitario.

Potranno essere attivati ricoveri ospedalieri brevi, della durata massima di 10 giorni, su segnalazione di medici, pronto soccorso, servizi sociali del Comune di Genova. È disponibile un servizio di Guardia Medica a orientamento geriatrico nei giorni prefestivi e festivi dedicata alle strutture residenziali per anziani. Prevista l'accoglienza nelle farmacie climatizzate per chi ne avesse bisogno e un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari.

Numeri utili per anziani e famiglie in difficoltà