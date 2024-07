Caldo, Genova passa a livello 2 e bollino arancione

Sempre più in alto. Il termometro rispetta le previsioni e nei prossimi giorni la temperatura è destinata a salire. Per questo il ministero della Salute ha attribuito a Genova il bollino arancione per quanto riguarda il rischio di ondate di calore per la giornata di sabato 20 luglio.

La temperatura massima percepita sarà di 35 gradi, uno in più del giorno precedente e due in più di oggi, giovedì 18 luglio. Il bollino arancione, ovvero livello 2 (il massimo è il 3), significa "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali".

Sia venerdì che sabato sono previsti 27 gradi alle 8 del mattino, che diventeranno 30 venerdì alle 14 e 31 sabato alla stessa ora. Ma, come detto, il problema sarà la temperatura percepita, superiore a quella reale. Di seguito il bollettino di Arpal con le previsioni.

Previsioni meteo Liguria venerdì 19 luglio 2024

Il transito di un disturbo in quota determina condizioni di instabilità da metà giornata e fino alle ore serali: locali rovesci o temporali anche moderati, più probabili nelle zone interne e sui rilievi con possibili locali sconfinamenti costieri. Si mantengono condizioni di disagio per caldo a carattere diffuso su tutte le zone, più spiccate nei centri urbani e nelle vallate interne poco ventilate.

Previsioni meteo Liguria sabato 20 luglio 2024

Condizioni di disagio per caldo su tutte le zone, in possibile attenuazione dalle ore serali.