Nel 2023 temperatura record (37,9°C) e autunno più caldo dal 1833

L'Osservatorio Meteo Storico dell'Università di Genova, grazie ai suoi dati storici che vanno indietro nel tempo fino al 1833, ha certificato alcuni record relativi al caldo e alle alte temperature registrate nel 2023, a conferma della tendenza verso valori di caldo anomalo già vista nel 2022.Lo ha fatto con un'analisi firmata da Scafidi, Ferretti e Pedemonte della Società Meteorologica Italiana, pubblicata su Unige.life e utile per capire i cambiamenti climatici in atto negli ultimi anni.

In particolare, oltre al record assoluto di temperatura massima di 37,9 °C registrato il 21 agosto 2023, l’anno appena trascorso si è confermato essere uno dei più caldi in assoluto con una temperatura media annuale di 18,0 °C, seconda solo ai 18,2 °C del 2022, entrambi di quasi un grado al di sopra dei precedenti valori massimi (come si vede nella tabella in fondo all'articolo).

"Da una prima analisi dei dati storici dell’Osservatorio - si legge nello studio -, andando a confrontare i valori di temperatura media per le varie stagionalità si è visto che un contributo di temperature alte ('anomale' per il periodo) viene dato dai valori autunnali e invernali, stagioni che sono sempre meno caratterizzate da periodi freddi e si mantengono sempre più costantemente su valori più miti. Questa tendenza, soprattutto per l’inverno, è presente già a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso. Inoltre, soprattutto nelle ultime due stagioni autunnali (2022-2023) tale andamento si è accentuato e nel 2023 è stato infatti registrato un nuovo record per le temperature medie autunnali che hanno raggiunto i 19,7 °C, valore che supera di quasi mezzo grado il record precedente appartenente al 2022".

L'osservatorio storico dell’Università ha annunciato che i dati raccolti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti con analisi più dettagliate in future pubblicazioni scientifiche e che l’importante serie storica, dopo una lunga fase di digitalizzazione e controllo dei dati presi direttamente dai registri storici, verrà a breve resa disponibile e fruibile come 'Open Data', nel nuovo apposito 'Data - Repository' di cui l’Università di Genova si sta dotando.