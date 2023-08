Ondate di calore, due giorni con il bollino giallo

Dopo diversi giorni con il bollino verde torna il livello uno (giallo) di allerta per ondate di calore a Genova. Massima attenzione, quindi, giovedì 17 e venerdì 18 agosto.

Secondo il bollettino emesso sono previste temperature fino ai 29° C alle 14, percepite però fino ai 34-35°C. Le ondate di calore - come spiega il ministero della Salute - si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Il livello 1 indica "condizioni meteorologiche, che possono precedere un livello 2. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali". Il Comune di Genova consiglia di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.