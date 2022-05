Caldo: bollino prima giallo e poi arancione a Genova

Allerta caldo a Genova. Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso, per la nostra città, il livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) per le giornate di giovedì 26 maggio e venerdì 27 maggio 2022. Temperature intorno ai 23 gradi al mattino, che saliranno fino ai 28 alle ore 14.

Temperature in ulteriore aumento per quello che riguarda sabato 28 maggio 2022, giornata da bollino arancione con il livello 2 di pre-allerta. Il bollettino indica una temperatura di 24 gradi alle ore 8 del mattino e di 29 alle ore 14. La temperatura massima percpepita dovrebbe essere di 30 gradi. Complessivamente i livelli di allerta sono tre, quello massimo è il bollino rosso.

Cosa indica il livello 1-bollino giallo

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

I consigli del ministero della Salute.

Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.

Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata (leggi l'opuscolo Come migliorare il microclima delle abitazioni).

Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

Cosa indica il livello 2-bollino arancione

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. I consigli del ministero della Salute.