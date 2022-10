Sopraelevata, cadono calcinacci: intervento dei vigili del fuoco

Ancora caduta di calcinacci dalla sopraelevata, questa volta nella zona tra via al varco Quadrio e corso Quadrio. È successo stamattina, sabato 8 ottobre 2022, intorno alle ore 7:30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale per verifiche e messa in sicurezza, non sono comunque scattate chiusure.

Lo scorso martedì 4 ottobre si era verificata una situazione simile, in quel caso era scattata la chiusura dell'uscita di via di Francia.