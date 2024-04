Calci e pugni ai carabinieri e testate all'auto: arrestato

Ha reagito violentemente a un controllo dei carabinieri e per questo è stato arrestato. È successo nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a Sampierdarena.

Qui un 30enne di origini marocchine è stato fermato per un controllo ma ha iniziato a dare in escandescenze: prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha preso a calci e pugni i carabinieri presenti, procurando ferite lievi, giudicate guaribili in sette giorni, a un militare.

Non contento, una volta caricato sull'auto dell'Arma ha iniziato a prenderla a testate fino a staccare uno dei vetri posteriori.

È stato arrestato con l'accusa di resistenza, lesioni personali aggravate e danneggiamento.